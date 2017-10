Maliqi: Personat me aftësi të kufizuara, pa përkrahjen e duhur

Në emisionin “Mirëmëngjesi Kosovë” në RTK, Afrim Maliqi, drejtor i Handikos-it, foli për fushatën ndërkombëtare, “Tetorin – muaji i mundësive të barabarta profesionale për personat me aftësi të kufizuara”.

Maliqi, fillimisht tregoi se institucionet tona si ato të nivelit qendror ashtu edhe ato të lokale nuk po bëjnë sa duhet për personat me aftësi të kufizuara. Ai tha se si Handikos ka disa aktivitete në fusha të ndryshme të kulturës, sportit e kulturës, por si sfidë e kësaj kategorie mbetet arsimimi, por edhe këtu mungon infrastruktura e nevojshme për këtë kategori.

Me rastin e hapjes së fushatës ndërkombëtare “Tetori – muaji i mundësive të barabarta profesionale për personat me aftësi të kufizuara”, më 17 tetor në Komunën e Prishtinës u ftuan 10 persona me aftësi të kufizuara, që të jenë pjesë e stafit Komunal për dy ditë radhazi, por Maliqi tha, se këta persona nuk do të mbahen aty në punë, nga ana e Komunës së Prishtinës.

“Komuna e Prishtinës nuk ka tregua interesim për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuara, obligimet ndaj kësaj kategorie nuk po i përmbushin as disa komuna të tjera. Ka organizata që kane marr në punë punëtor me aftësi të kufizuara veç sa për të kryer obligimet ligjore, duke u thënë madje se nuk ka as nevojë që ata të punojnë por vetëm të lajmërohen në punë e madje disa u kanë thënë se nuk ka nevojës të lajmërohen fare në zyre”, ka thënë Maliqi.