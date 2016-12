Mahmuti: Dallon mjekra prej leshit!

Politikani shqiptar në Maqedoni, Bardhyl Mahmuti, ka goditur personat që, siç ka thënë ai, për interesa të huaja bartin mjekrra.

“Dallon mjekra prej leshit!

Të dashur miq,

Mjekër kanë mbajtur edhe Skënderbeu, Ali Pashë Tepelena, Naim e Abdyl Frashëri, Çerçiz Topulli e Mihal Grameno, Mulla Idriz Gjilani e Memet Gegë Tetova, Papa Kristo Negovani e Fan Noli dhe mijëra e mijëra atdhetarë të shquar deri te Komandanti Legjendar, Adem Jashari!

Ata, që për pikëpamje ideologjike apo religjioze, të huaja për interesat tona kombëtare, e mbulojnë fytyrën me lesh, ata jo vetëm që nuk kanë asgjë të përbashkët me veprat e atdhetarëve tanë, por, as me mjekrat e tyre!

Prandaj, të mos e ngatërrojmë mjekrën me lesh!

Me respekt

Bardhyli”, ka shkruar ai.