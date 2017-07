Macron ia bën “like” Isa Mustafës

Presidenti francez, Emmanuel Macron, e ka pëlqyer një fotografi të kryeministrit në detyrë, Isa Mustafës në rrjetin social Twitter.

Mustafa publikoi një fotografi në Twitter në mbledhjen e liderëve në Triestë në të cilën shihet afër presidentit francez dhe kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama. /kk/

Attending #WB6aTrieste. #Kosovo & all WB countries must be encouraged by the support of Europe leaders. Cooperation is the way fwd to #EU. pic.twitter.com/sdFUJCEpYx

— Isa Mustafa (@IsaMustafaKS) July 12, 2017