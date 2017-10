LVV fillon turneun me biçikleta në mbështetje të kandidatëve

Deputetët e LVV-së, Fitore Pacolli dhe Fisnik Ismajli, me aktivistë të tjerë e dashamirë të çiklizmit, kanë nisur turneu e quajtur “FITOUR”, i cili do të zgjasë 10 ditë. Gjatë këtyre 10 ditëve do të vizitohen 26 komuna për t’i shprehur përkrahje kandidatëve për kryetar dhe për kuvende komunale.

“FITOUR ka për qëllim promovimin e unitetit, lirinë e lëvizjes dhe shprehjes, shëndetin, rëndësinë e kujdesit në trafik urban dhe ndërurban, fuqinë e solidaritetit, si dhe vetëdijesimin kombëtar për ruajtjen e ambientit.

#meMendje #meZemër”, thuhet në komunikatë. /KI/