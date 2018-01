Lushtaku për zvogëlimin e bursave të studentëve: Do t’i kërkoj llogari Ministrit të MASHT-it

LEXO PO ASHTU: Bytyqi: Bursat e studentëve duhet të jenë më të larta

Ai thotë se me kërkesë të tij gjatë kohës sa ishte drejtues i PS-së ishte rritur bursa e studentore në vlerë prej 900 eurove për student.

“Më këtë vendim, do të vjen deri te demotivimi i studentëve dhe me siguri që ajo shumë do të mbartet për të rritur luksin e menaxhmentit të UP-së.

Bursat do duhej të rriteshin deri në 2000 euro në vijimësi, e jo të zvogëlohen. Ne, si shtet i ri duhet të aspirojmë të vetmen mundësi të zhvillimit strategjik afatgjatë. Kjo bëhet përmes arsimit cilësor. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë do duhej të kërkonte menjëherë llogari për këtë vendim dhe nëse e kanë votuar edhe anëtaret e Bordit të zgjedhur nga MASHT-i, do duhej t’i shkarkonte nga detyra si akt moral”, ka thënë Lushtaku.

Tutje ai ka paralajmëruar se do t’i kërkoj llogari edhe Ministrit të MASHT-it më interpelancë.

Reagimi i tij i plotë:

Në vitin 2009, kur isha Kryetar i Parlamentit të Studentëve e kërkova më ngulm rritjen e bursave studentore në shumën prej 900 eurove për student, sipas kushteve të kërkuara sipas konkursit për bursë. Rritja fatmirësisht u aprovua nga Menxhmenti i Universitetit të Prishtinës. Kjo kërkesë kishte të vetmin qëllim, nxitjen e studentëve për stimulimin e kërkimit të diturisë!

Ndërsa në vitin 2017, mora me shqetësim lajmin për zvogëlimin e bursave të studentëve (Lajmi.net, 30 dhjetor 2017), ose anasjelltas me mirë të thuhet zvogëlimi i investimit të diturisë, gjë për të cilën shteti ynë ka më së shumti nevojë.

Studentët dhe Arsimin e Lartë duhet mbështetur në shumë fusha, si p.sh. Fonde për Hulumtime Shkencore, punë praktike jo vetëm një herë gjatë studimeve, por gati për çdo semestër. Të rritet mundësia për mobiliet në Universitete të ndryshme etj.

Si udhëheqës studentor, i di mjaft mirë shqetësimet e studentëve dhe sfidat që ata kanë gjatë studimeve.

Unë zërin tim do e ngris çdo herë për padrejtësitë që ju bëhen kësaj kategorie të shoqërisë, dhe nuk do të ndalem më kaq, por do t’i kërkoj llogari edhe Ministrit të MASHT-it më interpelancë.