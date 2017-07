Lumezi takohet me shefen e Agjensionit për kompensimin e viktimave në San Francisko

Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi i shoqëruar nga kryeprokurorët e prokurorive të Republikës së Kosovës, po vazhdojnë vizitën në San Francisko të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Kryeprokurori Lumezi ka takuar shefen e Agjensionit për kompensimin e viktimave Julie Nauman, ku kanë shkëmbyer përvojat e tyre në fushën e kompensimit të viktimave duke i dhënë një rendësi të veçantë eksperiencës se qytetit të San Franciskos dhe mundësisë se aplikimit të kësaj eksperiencë në Kosovë.

Shefja Julie Nauman e ka njoftuar kryeprokurorin Lumezi me sfidat e kësaj fushe dhe i ka ofruar mbështetje për aplikimin e Ligjit të Kosovës për kompensimin e viktimave të krimit, duke përfshirë trajtimin me profesionalizëm, respektimin e të drejtës në siguri, dinjitet, jetë private dhe familjare të tyre.

Kryeprokurori Lumezi do të zhvillojë takimet edhe me përfaqësues të institucioneve tjera të drejtësisë në San Francisko, me qëllim të marrjes se përvoja të ndryshme. /KI/