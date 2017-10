Lulzim Basha ka vetëm një alternativë shpëtimi

Shkruan: Xhovani ShYTI

Në situatën kur megjithëse kanë kaluar më shumë se tre muaj nga humbja në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 25 qershorit, PD e drejtuar nga Lulzim Basha po njeh veç humbje, ideja se largimi i tij mund ta shpëtojë degradimin e mëtejshëm të partisë konsiderohet si e vetmja alternativë shpëtimi.

E ka artikuluar idenë e largimit të Bashës, më së pari grupi për ringritjen e PD-së, pjesëtarët e të cilit, me të drejtë e anatemuan për rrugën aspak statutore të drejtimit të partisë, por falë manipulimit Basha ja doli të rizgjidhet.

Ka kaluar më shumë se një muaj nga ky akt dhe me gjithë premtimet për një drejtim ndryshe, Lulzim Basha nuk ja ka dalë të sjellë ndonjë të re në mënyrën e funksionimit të partisë. Madje nuk ja ka dalë të ngjallë shpresë se do ta ngrejë PD-në më lart se niveli ku e la Sali Berisha, i cili pavarësisht lojës së kulisave dhe ulje-ngritjeve, kurrë nuk e rrëzoi PD-në në kufirin e humbjes elektorale me mbi 200 mijë vota më pak.

Faktin që PD, nën Bashën, ndodhet në minimumin e kredibiletit dhe e përçarë si kurrë më parë e konfirmojnë edhe analistë të pavarur, apo edhe pranë kësaj force politike.

Ngjitja në krye të drejtimit të PD-së e Lulzim Bashës nuk ka sjellë ndonjë alternativë demokratizimi të kësaj partie. Përkundrazi ajo ka vijuar të funksionojë duke ruajtur modelin e vjetër të drejtimit. Një arsye kjo që ka sjellë pështjellim, ndarje dhe rrezikon shpërbërjen e mëtejshme të partisë. Ka vlerësuar analisti, Arjan Vasjari, të mërkurën nga ekrani i emisionit “Top Story” , ku debatohej rreth situatës dramatike brenda Partisë Demokratike dhe alternativat e shpëtimit të kësaj force politike.

Pasi e ka vlerësuar kritike gjendjen që e sundon partinë, Vasjari ka fajësuar Lulzim Bashën për këtë fat të mbrapshtë, ndërsa ka përmendur edhe alternativën e shpëtimit.

Duke e konsideruar të pamundur faktin që Basha të dorëhiqet, pas rizgjedhjes, Vasjari ka vlerësuar se fati i mëtejshëm i PD-së varet nga Lulzim Basha i cili ka vetëm një alternativë për ta ruajtur partinë nga shpërbërja dhe kjo është hapja e saj. Shëndoshja e radhëve jo duke përjashtuar, por duke e ftuar anëtarësinë të bashkohet. Nëse PD-ja është në këtë gjendje fajin për këtë e ka Lulzim Basha, i cili vijoi me politikën e krahinarizmit dhe të nepotizmit. Në vend të sillte metoda moderne, demokratizuese Basha zgjodhi të drejtojë me metodat e Berishës, ishte në thelb opinioni vlerësues i analistit Vasjari

Në akord me Vasjarin ka qenë edhe, profesori i gazetarisë, analisti Agron Gjekmarkaj, i ftuar në studion e të njëjtit emision.

Gjekmarkaj e ka kritikuar ashpër kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, që sipas tij: nuk ka asnjë bilanc pozitiv gjatë drejtimit të partisë, një arsye kjo që me Lulzim Bashën në krye, PD mund të dalë forcë e tretë.

Megjithëse në vijim të analizës Gjekmarkaj tha se kriza brenda PD-së do e ndihmojë atë të ringrihet, shprehu skepticizëm në lidhje me suksesin e kryetarit Basha në këtë mandat të dytë të udhëheqjes së partisë më të madhe opozitare në vend.

“Cila është magjia që do përdorë Basha për të rikthyer 230 mijë demokratët e larguar, dhe ato 200 apo 300 mijë të tjerët që i duhen për të fituar?”, tha Gjekmarkaj, që ndonëse nuk e përmendi hapur, la të nënkuptuar fare qartë se hapja e PD-së dhe politika e bashkimit të anëtarësisë është arma që Lulzim Basha mund ta përdorë për të risjellë unitetin e domosdoshëm, pa të cilin nuk do të ketë kurrë një parti solide.