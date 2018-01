Luana Vjollca vjen e transformuar për 2018-ën (Foto)

Prej kohësh presim që Luana Vjollca të shfaqet e transformuar.

Ajo ka treguar pak nga ndryshimi saj para disa javësh, por në ekran ishte shfaqur krejt ndryshe. Madje dhe në rrjetet sociale ajo ishte treguar e rezervuar për të treguar pamjen e saj të re.

LEXO PO ASHTU: Këto janë pa dyshim FOTOT më të nxehta të 2018′-s deri më tani

Ajo ka përshëndetur fansat e saj më një foto të cilën e ka postuar enkas për fillim vitin 2018. Nëse do ju duhet të zgjidhni mes Luanës të vitit që lamë pas dhe kësaj që duket tashmë me siguri do të jetë e vështirë.

Moderatorja e emisionit “Shiko kush luan” duket e hatashme dhe tmerrësisht sexy. Ajo është një nga moderatoret e ekranit e cilësuara si më tërheqëse dhe me forma trupore të lakuara.