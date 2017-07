Luana Vjollca për dy ditë të lansimit të këngës arrin gjysmë milioni klikime (Video-lyrics)

Luana Vjollca është njëra ndër këngëtaret dhe prezantueset më tërheqëse të ekranit.

Ajo për dy ditë të lansimit të këngës “Benzina”, arriti gjysmë milioni klikime.

“Benzina” mban titullin kënga e saj e re, e cila është punuar RedBox Entertainment, ndërsa klipin e saj e ka realizuar Imagien Films.

Më poshtë ua sjellim tekstin e këngës:

Lyrics:

Ti me le vetem,

Qe te luftoj me ty brenda meje

T’them t’verten,

Ende pergjigjen nuk po e gjej

E ku gabova,

e ku gabova une me ty (x2)

A te don loqka loqka loqka re (x2)

E e e loqka re e e e loqka re ee

E ee loqka re e nese me mu s’je

Ref:

E kalli si benzina benzina benzina benzina benzina benzina e

E kalli si benzina benzina benzina benzina benzina benzina benzina nese me mu sje

E tregoi asaj ajajaja ah ah ajajaje

Mos luaj me zjaarr ajajaje ah ah ajajaje

Si leter leter

Per ty po digjem une brenda meje

Ta them tverteten

Ende pergjigjen nuk po e gjej

Se chica loca chica loca o pa ty..(x2)