Luana Vjollca pa emision, por nuk mbetet pa punë (Foto)

Luana Vjollca është padyshim një nga moderatoret më të mira por jo veç kaq, pasi ajo shquhet për linjat bombastike dhe fytyrën perfekte.

Kush tha që Luana Vjollca ka mbetur pa punë? Edhe sikur t’i ikin aktorët edhe sikur t’i mbyllin emisionin “Pa limit”, madje edhe sikur ta largojnë nga Top Channel, ky me siguri nuk do ishte ndonjë problem i madh për të.

Luana e gjen një punë të re sa hap e mbyll sytë! Moderatorja kohëve të fundit i është përkushtuar muzikës, por tani edhe një tjetër profesioni, modelingut.

Fotot e saj të fundit i kanë lënë të gjithë pa fjalë, madje disa mund të thonë se janë të denja për të konkurruar modelet më të suksesshme në tregun ndërkombëtar shkruan xing.

E veshur me të bardha dhe me grim minimalist, Luana na sjell këto imazhe kopertinash në rrjetet sociale, me të cilat ka marrë qindra komplimente.