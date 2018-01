Luana Vjollca ‘lë nam’ Live në TV, gjoksi i ‘kërcen’ jashtë kanatjeres në mes të emisionit

Luana Vjollca në mungesë të batutave dhe fjalorit po mundohet ta mbajë audiencën e saj me të gjitha mënyrat…

Nëse deri tani kamerat e emisionit “Shiko kush luan” në “TCH” ishin përqëndruar tek të pasmet e saj bombastike që “rriten gjithnjë e më shumë”, këtë të shtunë biondja duket

se ia “ka lënë radhën” gjoksit.

Në puntatën e djeshme të emisionit të saj ajo është shfaqur tejet provokuese, duke nxjerr thuajse plotësisht gjoksin.

Por në dëshirën e saj për të bërë efekt me çdo kusht duket se Luana e ka tepruar këtë herë, duke lënë para teleshikuesve familjarë më tepër imazhin e një spikerej emisioni me ‘pullë të kuqe’, sesa imazhin e një moderatoreje të një televizioni kombëtar në ‘Prime Time’.

Luana ndofta nuk duhet të shkojë tepër larg, por mund të mjaftohej me stilin elegant të së mortës së saj Marina, për të kuptuar se shpesh vëmendja nuk thithet vetëm me forma bombastike dhe vulgare, por edhe me thjeshtësi dhe stil.