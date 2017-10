Luana Vjollca dhe Jonida Maliqi – dyshja tërheqëse e televizionit

Ka disa ditë që kemi raportuar për rikthimin e Luana Vjollcës në ekranin televiziv, shkruan Kosova.info. Formati i ri i cili do të moderohet nga ajo titullohet ‘Shiko kush luan’. Emisioni do të realizohet së bashku me Edi Manushin dhe Gent Hazizin. Mirëpo, një frymë e re në këtë emision do të jetë edhe këngëtarja e famshme Jonida Maliqi.

Kjo gjë është konfirmuar edhe nga Jodina Maliqi e cila ka shpërndarë fotografi gjithashtu në llogarinë e saj në Instagram. /KI/