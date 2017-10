LS: Jeremiq zëdhënës i Kosovës së pavarur

Lista Serbe ka reaguar ndaj Vuki Jeremiqit lidhur me deklaratën e tij për Kosovën, i cili pati deklaruar se Kosova në vitin e ardhshëm pritet t’i sigurohet ulëse në OKB.

Ndër të tjera, Lista Serbe habitet sesi lideri i PPS-së, Vuk Jeremiq, “me paditurinë dhe me dieltantizmin e tij u shndërrua në zëdhënës të Kosovës së pavarur”, duke punuar, kështu, në dëm të popullit të vetë, njoftojnë mediat serbe.

Tutje, Lista Serbe pyet se “ku kishin qenë Jeremiq, Brankoviq dhe Tadiq, kur në Prishtinë po shpallej Pavarësia e Kosovës?”, transmeton RTK.

“Prandaj prej nga Jeremiq fton në përgjegjësi lidhur me Kosovën, kur me diletantizmin e tij ka luajtur rolin e zëdhënësit të Kosovës së pavarur, duke i bërë pyetje Gjykatës Ndërkombëtare, nga përgjigja e së cilës në vend që të përfitonte vendi i tij, Serbia, do të përfitojë Kosova.

Lista Serbe në reagimin e saj ironizon me emërimin e partisë së Jeremiqit, e cila, ndonëse pagëzuar me emrin “popullore”, në të vërtetë nuk ka asnjë interes me popullin serb, por me ndonjë popull tjetër.