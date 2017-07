Lori Hoxha sigurisht që është një prej femrave shqiptare më me stil. Ajo është e veçantë në ato çfarë zgjedh për të veshur dhe asnjëherë nuk kalon pa u vënë re.

Por kësaj here Lori ka zgjedhur të jetë një zonjushë e vërtetë. E veshur me një fustan të zi klasik, me dekoltenë që del në pah, ajo duket shumë seksi.

Epo kot nuk kanë dalë gjithë ato shprehje për fustanin e vogël të zi.