Lordët britanez e quajnë gabim që kanë lejuar serbët të tregojnë muskujt

Ballkani perëndimor e veqanërisht BH, kanë qenë temë e kohë më parë e këshillimit të organizuar nga lordët britanez.

Mysafiri I lordëve në Këshillin për marrëdhënie ndërkombëtare e dhomës së lartë të Mbretërisë së Bashkuar, gjenerali Majkl Rouz ka shfaqur shqetësimet për rrezikun nga rritja e radikalizmit fetar tek myslimanët në BeH.

“Ai radikalizëm I cili është pasojë e ndikimit të ardhjes së muhaxhedinëve dhe indoktrinimit fetar, me pritjen e serbëve se do të ndodhë ndarja e shtetit dhe pakënaqësisë së kroatëve me statusin e tyre, kërcënon shembjen e vendit, thekson Rouz I cili bashkë me ish përfaqësuesin e lartë Pedi Eshdaun ka qenë mysafir I takimit.

“Rritja e lementeve të radikalizmit, veqanërisht në mesin e myslimanëve është arsyeja kryesore që vendi është I ndarë si kurrë më parë. Madje ekziston rreziku që do të bëhet vend I dështuar” konsideron gjenerali Rouz. Ai ndalet edhe te serbët.

“Marrëveshja e Dejtonit, serbëve uy ka dhënë mundësinë të tregojnë muskujt, dhe këtë e bëjnë në 20 vitet e fundit. Kjo nuk është dashur tu lejohet. Kërcënimi I dytë janë xhihadistët”, tha ai. /KI/

