Lojtarët e kombëtares, Cikalleshi nuk do të jetë më pjesë e Akhisar

E ardhmja e Sokol Cikalleshit nuk do të jetë tek Akhisar Belediye. Duke iu referuar mediave në Turqi, pavarësisht tentativave të presidentit të klubit nga perëndimi i Turqisë, Hussein Com, nuk është arritur marrëveshja me Istanbul Basaksehir për një huazim tjetër apo edhe për blerjen e kartonit.

Klubi nga Stambolli nuk e ka në planet e tij sulmuesin e përfaqësueses shqiptare, megjithatë kërkon të përfitoj maksimumin e mundshëm duke mos hequr dorë në mënyrë të thjeshë nga të drejtat e kavajasit. Për momentin duket se pretendimet e Basaksehirit kanë qënë të larta dh Akhisari është tëhequr nga negociatat.

Cikalleshi në Janari të këtij viti kaloi në formë huazimi nga Baskesihir tek Belediye, një lëvizje që rezultoi mjaft e gjetur si për lojtarin gjithashtu edhe për klubin e Akhisarit.

26 vjeçari nënurhdërat e trajnerit Okan Buruk realizoi 7 gola në 14 takime të zhvilluara duke qënë jo vetëm pjesë e formacionit titullar , por edhe një pikë referimi për ekipin e tij.

Një nga arsyet se përse Belediye mbijetoi në Superligën turke ishte edhe paraqitja e sulmuesit kuqezi. Tashmë mbetet për tu parë se cila do të jetë e ardhmja e Sokol Cikalleshit.