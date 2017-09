Lodra 9 mijë dollarëshe ndihmon në nuhatjen e erës së këmbëve (Video)

A ju vijnë erë këmbët? Kjo pajisje do t’jua zbulojë.

Kompania e quajtur Next Technology në Japoni ka dizenjuar një pajisje në formë qeni lodër, që mat shkallën e erës së këmbëve. Qeni lodër është i pajisur me një sensor në hundë që zbulon erën e këmbëve. Nëse era e këmbëve është pranueshme, qeni vetëm do të lëvizë bishtin, në rast të erës së rëndë do të nisë të lehtë, ndërsa do të shtrihet si i vdekur kur ka kundërmim të madh. Në kulturën japoneze, është ofendim i madh nëse mysafiri hyn në shtëpi dhe mbanë erë të këmbëve, andaj nevojitet të bëhet shumë kujdes.

Kjo lodër që del së shpejti në treg, do të kushtojë rreth 9 mijë dollarë.