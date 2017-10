Lluka e Apostolova diskutojnë zhvillimet ekonomike në vend

Rritja e sigurisë së furnizimit të energjisë, projektet në fushën efiçienës së energjisë përfshirë këtu fondin për efiçiencë, si dhe burimet e ripërtëritshme, janë çështje që do të trajtohen me fokus nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MZHE, ka thënë ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, gjatë takimit që ka zhvilluar me shefen e Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natali Apostolova.

Me këtë rast, ministri Lluka, ka falënderuar shefen e Zyrës së BE-së në Prishtinë Apostolova për mbështetjen e vazhdueshme që Bashkimi Evropian i ka dhënë Kosovës në të gjitha fazat e zhvillimit duke shtuar se Qeveria e Kosovës do të angazhohet që të përmbush të gjitha obligimet që dalin nga BE, në mënyrë që të përmbush obligimet qe dalin nga marrëveshja e MSA.

Nga ana e saj shefja e Zyrës së BE-së, Natali Apostolova, duke uruar ministrin Lluka për detyrën e re tha se Bashkimi Evropian është i vendosur të mbështesë Kosovën në rrugën e saj drejt integrimit evropian duke u ndal specifikisht ne sektorët te cilët MZHE i ka në portfolio dhe te cilat do te marrin mbështetje përmes IPA.

Gjatë takimit ministri Lluka ka njoftuar shefen e BE-së në Prishtinë për projektet që MZHE ka në proces me fokus të veçantë ai i ndërtimit të Termocentralit Kosova e Re i cili projekt do të sigurojë furnizimin e energjisë elektrike./KI/