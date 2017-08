Llapi e Feronikeli e nisin sezonin me fitore

Janë zhvilluar dy ndeshje në kuadër të javës së parë në Vala Superligën e Kosovës në futboll, raporton kosova.info. Skuadra e Llapit e ka nisur me këmbë të mbarë kampionatin e ri, duke shënuar fitore para tifozëve të vet në duel me Drenicën, me rezultat 1:0. Të dyja skuadrat shfaqën lojë të hapur në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë dhe krijuan disa mundësi të mira, por ishin llapjanët ata që arritën të gjejnë rrugën e golit kur Mirlind Daku shënoi me gjuajtje me kokë në minutën e 55-të.

Ndërkohë, në ndeshjen tjetër, që u zhvillua në stadiumin “Rexhep Rexhepi” në Drenas, Feronikeli ka fituar me mjaft vështirësi në përballje me skuadrën debutuese në elitë, Vllazninë e Pozheranit, me rezultat 1:0. Skuadra mysafire rezistoi mjaft mirë deri në minutën e 88-të, kur Granit Arifaj shënoi golin e fitores për Feronikelin.