Llapi befasoi Prishtinën, Ferizaj arkëtoi tri pikë në shtëpi, ‘Dajak’ në ndeshjen Liria-Drita

Janë zhvilluar tri ndeshje në kuadër të javës së 29-të në Vala Superligë. Llapi ka befasuar Prishtinën, duke e mposhtur në stadiumin “Agron Rama” në Kastriot, me rezultat 2:1. Për Prishtinën kjo ishte humbja e parë pas gjashtë fitoreve radhazi, me çka bëri një hap prapa në garën për titull. Të parët në epërsi kaluan futbollistët e Prishtinës në minutën e 57-të me golin e shënuar nga Basit Khalid pas asistimit të Makendas. Megjithatë, llapjanët arritën të përmbysin rezultatin me golat e shënuar nga Berat Hyseni në minutën e 72-të nga penalltia dhe Mirlind Daku, në minutën e 81-të pas asistimit të Florim Bërbatovci.

Ndërkohë, Ferizaj ka shënuar fitore të rëndësishme në duel me Trepçën, me rezultat 2:1. Ristovski e kaloi Ferizajn në epërsi në minutën e 18-të. Epërsinë në 2:0 e shtoi Shpëtim Babaj, në minutën e 26-të, derisa golin e vetëm për mitrovicasit e realizoi Pleurat Hajdini, në minutën e 72-të.

Ndërkaq, ndeshja ndërmjet Lirisë dhe Dritës, që u zhvillua në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren u ndërpre në minutën e 89-të, pasi tifozët e Dritës patën sjellje të dhunshme, të revoltuar pas golit të vendasve nga penalltia. Vendimin për këtë ndeshje do ta marrë Komisioni i Garave.

Rezultatet

Vala Superliga

Prishtina – Llapi 1:2

Ferizaj – Trepça 2:1

Liria – Drita 1:0, u ndërpre në minutën e 90-të

Feronikeli-Besa 4:1

Drenica-Hajvalia 4:0

Trepça’89-Gjilani 5:2

Liga e Parë

Kosova (P) – Vllaznia 1:2

Vushtrria – Dukagjini 2:1

Vëllaznimi – 2 Korriku 2:1

Ramiz Sadiku – Vitia 2:1

Flamurtari – Fushë Kosova 1:0

Ulpiana – Deçani 3:1

Ballkani – Istogu 3:2

KEK-u – Rahoveci 2:1

Liga e Dytë

Grupi A

Iliria – Onix Banje 0:2

Leshani – Dukagjini 3:2

Ratkoci – Dushkaja 5:1

Përparimi – Gryka 2:4

Uv. Malisheva – Australia 2:1

Besa – Luftëtari 3:1

Lugu i Baranit – Rilindja e Kosovës 2:0

Opoja – Behari, e hënë

Grupi B

Bashkimi (K) – Minatori 4:0

Dardana – Arbëria 3:1

Tefik Çanga – 18 Korriku 2:0

Lepenci – Xërxa 5:1

Kika – Besëlidhja, nuk u zhvillua

Galaksia – Kaolini, e hënë

Kastrioti – Vjosa, e hënë

Liga e Femrave

Dukagjini – Intelektualet 2:1

Vizioni – Hajvalia 0:5

Ulpiana – 13 Qershori 1:2

Kosova (P) – Llapi, e martë

Liga e Kadetëve

Gjilani – Ferizaj 2:1

Llapi – Hajvalia 3:2

Drenica – Prishtina 0:1

Besa – Trepça’89 0:1

Liria – Feronikeli 1:1

Trepça – Drenica 0:3 /KI/