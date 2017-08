Liverpooli mposht me rezultat të thellë Bayernin

Liverpooli ka arritur të shënojë fitore kundër Bayern Munich me rezultat 3-0.

Të Kuqtë e nisën takimin furishëm duke shënuar që në minutën e shtatë.

Ishte Sadio Mane ai që shënoi pas një kundërsulmi të shpejtë.

Në minutën e 34-të u shënua edhe goli i dytë, ku Salah gjeti portën pas një topi të kthyer nga portieri.

Goli i tretë ishte më i bukur, ku Sturridge parabolloi portierin pas një kundërsulmi.

Liverpooli duket në formë të mirë para nisjes së kampionati, gjë që nuk mund të thuhet të Bayern Munichun.

Sturridge the best player for 1v1s? pic.twitter.com/oYWLjboPlB

— RedOrDead (@RedOrDead7) August 1, 2017