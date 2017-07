Liverpooli kërkon 100 milionë për Coutinhon (Foto)

Duket se Barcelona nuk e ka ndërmend të heq dorë nga Philippe Coutinho.

“100 për Coutinhon”, ishte titulli i Mundo Deportivos në faqen e parë kushtuar yllit të Liverpoolit.

Anësori i Reds shikohet si zëvendësues perfekt i Neymarit i cili është pran kalimit te Paris Saint-Germaini.

“Liverpool do ta vlerësojë brazilian me një shifër prej njëqind milion eurosh për të negociuar me Barcelonën. Ndërsa Angel Di Maria është një nga preferuarit në mesin e atyre që mund të largohet nga PSG”, shkruan MD.

Ndërsa hapësira mbi lajmin kryesor për Coutinon ishte dedikuar për Cristiano Ronaldon e Real Madridit me mbishkrimin: “Cristiano mashtron”, shkruan gazeta katalunase.