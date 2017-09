Lista Srpska: Nuk e votojmë Qeverinë pa folur me Vuçiqin

Deputeti i Listës Srpska, Igor Simiq, pas përfundimit të seancës ku u në pozitën e Kryeparlamentarit, u votua Kadri Veseli, ka thënë se nuk do ta votojnë Qeverinë pa marrë përgjigje nga Aleksandar Vuçiq.

Igor Simiq nga Lista Srpska, pas përfundimit të seancës konstituive ku u zgjodh Kadri Veseli kryeparlamentar me gjithsej 62 vota për, dhe u zgjodhën nënkryetarët e Kuvendit, tha se ata janë marrë vesh për zgjedhjen e Kryetarit, por nuk do ta votojnë Qeverinë pa marrë përgjigje nga Beogradi.

“Jemi marrë vesh për kryetarin e Kuvendit, por nuk kemi me votu për Qeverinë pa marrë përgjigje nga Beogradi”, tha Simiq.

Të njejtën deklaratë, Simiq e tha edhe para se të nisë seanca konstituive.

“Në lidhje me formimin e Qeverisë ne do të vendosim pasi që do të konsultohemi me presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiq dhe drejtorin e Zyrës për Kosovë dhe Metohi, Marko Gjuriq”, tha Simiq pak para se të fillojë seanca.