Lista serbe: Nuk votojmë ushtrinë e Kosovës

“Lista serbe” mbetet pranë qëndrimit që KFOR sipas Rezolutës së OKB 1244 është e vetmja forcë e armatosur në Kosovë, e cila më 1999 është vendosur në pajtim me Beogradin. Kështu ka thënë Igor Simic , deputet dhe zëdhënës I Lista Serbe, duke reaguar ndaj deklaratave të presidentit të Kosovës Hashim Thaci I cili ka thënë se deri në fund të vitit do të formohen Forcat e armatosura, transmeton Kosova.info.

Por përfaqësuesit e serbëve, thonë se pa pajtimin e komuniteteve pakicë, respektivisht dy të tretat e deputetëve jo shqiptarë, përfshirë deputetët e Lista Serbe, është e pamundur të sjellet ligji për formimin e ushtrisë së Kosovës.

“Në programin para zgjedhor me të cilin jemi paraqitur kemi bërë të ditur qëndrimin për të “ashtuquajturën” ushtri e Kosovës dhe për këtë kemi marrë mbështetjen e 98 për qind të serbëve në Kosovë. Kjo do të thotë se edhe tani nuk do ta ndryshojmë këtë qëndrim dhe nuk do të mbështesim formimin e forcave të armatosura”, tha Simic për mediet serbe. /KI/