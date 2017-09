Shefi i zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq ka paralajmëruar se nesër do të mbajë një takim me përfaqësuesit e Listës Serbe në Qeverinë e Serbisë.

Takimi do të fillojë në orën 10:30, shkruan Telegrafi.

Ditë në parë Lsita Serbe pati theksuar se lidhur me pjesëmarrjen në Qeverinë e Kosovës do të konsultohet me presidentin serb Aleksandar Vuçiq, si dhe me shefin e zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq.