Lista e shteteve më fetare në botë, ja ku radhitet Kosova

Kosova është vendi i tretë më religjioz në Botë së bashku me Indinë, Bregun e Fildishtë, Ganën dhe Papua New Guinea. Kjo sipas Gallup International Poll.

Sipas raportit të këtij viti, vendi më religjioz në Botë është Tajlanda, ku 98% e popullsisë janë deklaruar besimtarë. Në vendin e dytë renditet Nigeria me 97%, ndërsa Kosova, India, Gana, Bregu i Fildishtë dhe Papua New Guinea ndajnë vendin e tretë me 94%, transmeton lajmi.net

Kurse vendet më pak religjioze janë: Kina, Suedia, Çekia dhe Britania e Madhe.

Raportin e plotë të Gallup mund ta lexoni këtu.