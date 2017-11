Liria e mposhti Prishtinën, Vëllaznimi i arkëtoi tri pikë si mysafir

Janë zhvilluar tri ndeshje në kuadër të javës së 14-të në Vala Superligën e Kosovës në futboll. Liria ka shënuar fitore para tifozëve të vet në duel me Prishtinën, me rezultat 1:0. Golin e fitores për prizrenasit e shënoi Artur Magani në minutën e 74-t. Liria iu afrua golit edhe në minutën e 60-të, por portën e Visar Bekajt e shpëtoi tërthorësja pas gjuajtjes së Meriton Korenicës nga ndërprerja. Pas kësaj fitoreje Liria ngjitet në pozitën e katërt, me 22 pikë, tri më pak se sa Prishtina që mban pozitën e dytë.

Fitore si mysafire ka realizuar skuadra e Vëllaznimit, e cila e ka mposhtur Vllazninë e Pozheranit në Gjilan, me rezultat 2:1. Golat për Vëllaznimin I shënuan Adonis Shala, në minutën e 5-të dhe Lorik Rudi, në minutën e 30-të. Në anën tjetër golin e barazimit të përkohshëm për Vllazninë e realizoi Festim Alidema, në minutën e 10-të.

Ndërkohë, ndeshja e zhvilluar në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë ndërmjet Flamurtarit dhe Dritës është mbyllur pa fitues, me rezultat 1:1. Drita kaloi e para në epërsi me golin e shënuar nga Kastriot Rexha, në minutën e 12-të, por Flamurtarin nga humbja e shpëtoi Jurgen Gjini, me golin e shënuar në minutën e 73-të.

Vala Superliga – Java 14

Liria – Prishtina 1:0

Vllaznia – Vëllaznimi 1:2

Flamurtari – Drita 1:1

Liga e Parë – Java 14

Hajvalia – Trepça 0:1

Rahoveci – Dukagjini 4:2

Liga e Dytë

Behari – Ujvara e Malishevës 0:1

Istogu – Dukagjini (N) 2:1

Çeliku – Sharri 4:5

Minatori – Bashkimi (Gj) 2:0

Superliga Juniorët

Trepça’89 – Vushtrria 3:1

Ramiz Sadiku – Flamurtari 0:0

Gjakova – Fushë Kosova 0:4

Liga e Femrave

Mitrovica – Intelektualet 11:1

Drenica – Malisheva 0:8

13 Qershori – Bazeli 2015 2:4 /KI/