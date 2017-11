Liqeni më i madh në botë drejt zhdukjes

Rritja e temperaturave nuk do të jetë aq e mirë pasi do shkaktojë probleme të mëdha në tokë. Niveli i një prej liqeneve më të mëdha në Tokë do bjerë deri në shtatë centimetra çdo vit.

Sipas Nature Geoscience, uji i liqenit Kaspian me sipërfaqe 370.999 km2 do të fillojë të avullojë. Shkencëtarët kanë shpjeguar se kjo ngjarje ka filluar që në vitin 1996 dhe deri në fund të vitit 2018 nuk do të mbetet më ujë.

I ndodhur mes Evropës dhe Azisë, temperaturat e larta janë rritur prej disa dekadash dhe kanë shkaktuar rënien e nivelit të ujit.

Dihet se gjallesa të shumta jetojnë brenda këtij liqeni, që mund të zhduken brenda një periudhe të shkurtër pasi nuk do arrijnë të mbijetojnë.