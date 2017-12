Lindon Berisha kujton me fjalë emocionuese babanë e ndjerë, Agron Berishën

Muaj më parë solli këngën “Merri krejt”, i cili deri më tani është shikuar mbi 461 herë në YouTube.

Lindon Berisha është një këngëtarët që ka fituar simpati të madhe te publiku shqiptar.

Ai është djali i këngëtarit të ndjerë, rok legjendës Agron Berishës, i cili njihet më mirë me këngën “Vetëm pesë minuta”.

Këngëtari ka shkruar disa rreshta për të atin, i cili ka ndërruar jetë 15 vjet më parë pas një sëmundje.

Postimi i plotë i Lindonit

Cdoher kur afrohet ky muaj , nfillim me gezon mendimi se vijn gjera tbukra , na gezon 1 bor , na gezon ndriqimi i rrugve , thjesht e ka 1 sharm ky muaj qe tben per veti por jo per tgjith! Qe diten tjeter mua me rremben 1 vetmi , 1 ngarkes apo 1 barr’ e madhe kur e di se afrohet kjo dit qe duhet ta perkujtoj , e qe me bjen ta kujtoj shpesh sepse vitet po ikin kaq shpejt ne shpejtsi te drites , qe sot te behen 15 vite pa 1 figur te madhe artistike qe per vete e shoh si model , si shembull qe e ndjek qe nga hapi i par qe e kam ber’ drejt rrugtimit tim artistik .Po paramendoje kur e din qe ka 1 boshllek te madh e te ftoht qe e mban me vete e qe ne te dikur ka qen 1 baba krenar , 1 baba topolak me kaqurrele qe i ka dhen dicka te pa cmueshme qe quhet NDER gjith familjes time dhe shum muzik e art gjith shqiptaris , botes shqipfolese anemban trojeve ne kohet me tveshtira dhe represionuese ne vendin ku ai ka shtruar veprimtarin. E kur e din qe duhesh ta perfaqsosh krejt ket barren e lartpermendur me vete dhe te kujdesesh per ket emer e tja ruash shkelqimin esht puna me e veshtir ! Ka koh qe e mendojm me familjen ta bejm ndonje koncert apo organizim per karieren e tij po ja qe nuk esht arrit ende per shum shkaqe dhe mvjen turp per keto rrethana ku gjindemi ketej ! 1 dit ky djali jot i vogel do tmundohet denjesisht ta perfaqsoj familjen dhe emrin tend ne menyren sic i ke dhen ti gjithcka ktij kombi ! Ke qen 1sh si baba e si artist do te mbetesh i till prandaj e kam perserit ket numer kaq shum ne ket shkrim .Andaj , te ruajt Zoti o bab’ e te dhasht parajsen kudo qe je atje lart