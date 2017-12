Lind kotelja me dy fytyra

Bettie Bee mund të jetë vetëm 11 ditësh, por shumë shpejt është bërë shumë e njohur në rrjetet sociale, pasi ka lindur me 4 sy, 2 dojë dhe 2 hundë.

Kotelja me dy fytyra ka lindur më 12 dhjetor në Australi, së bashku me 2 kotele të tjera që janë normale dhe po sfidon shanset e mbijetesës pasi veterinerët thanë se nuk do ia dilte.

“Ajo është e mahnitshme dhe unike, gjithashtu edhe shumë e guximshme pasi ka vullnet të fortë për të jetuar,”-tha kujdestari i saj. “Nuk mund ti japësh fund jetës së një koteleje që është e mbushur me jetë dhe nuk është e sëmurë. Doja ti jepja një shans.”

Bettie Bee ushqehet nga një tub çdo dy orë e gjysmë.

“Deri tani ajo po shkon vërtet mirë, si një kotele normale.”