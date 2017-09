Limaj-Sardi: Do të vazhdojnë thellimin e bashkëpunimit në të gjitha sferat

Zëvendëskryeministri i Republikës së Kosovës, Fatmir Limaj, priti në takim ambasadorin e Italisë në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi.

Ambasadori italian Sardi e uroi zëvendëskryeministrin Limaj për formimin e Qeverisë dhe marrjen e detyrës me përgjegjësi të zëvendëskryeministrit.



Me këtë rast, ambasadori Sardi shprehu gatishmërinë e shtetit italian për të mbështetur Kosovën në rrugën e saj drejt BE-së.



Zëvendëskryeministri Limaj falënderoi ambasadorin Sardi për urimin, gjithashtu edhe për ndihmën e përkrahjen e vazhdueshme të shtetit italian.



Nga ky takim, zëvendëskryeministri Limaj dhe ambasadori Sardi u pajtuan se do të vazhdojnë thellimin e bashkëpunimit në të gjitha sferat, gjithnjë duke respektuar interesat e të dyja shteteve tona mike.