Limaj: Qeveria e dezintegroi shtetin

Kryetari i partisë Nimsa për Kosovën, Fatmir Limaj, tha se qeveria në Prishtinë e ka dezintegruar shtetin.

“Serbia kurrë s’ka qenë më prezent se që është tash – jo me ushtri, por me ndikim të saj”, tha Limaj, duke nënvizuar se dialogu me Serbinë e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë shtetin.

Ne emisionin politik “Debat” me Ridvan Berishën, që transmetohet sonte, nga ora 21:00, Limaj tha se vendi sa më parë duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme, në mënyrë që të ndalet ndikimi i Serbisë në Kosovë dhe që vendit t’i krijohet një shanseshprese.

Lideri i NISMA-s komentoi edhe idetë për ndryshim të kufijve, sikurse që riktheu në vëmendje edhe arsyet e përplasjeve të mëdha politike midis opozitës dhe mazhorancës.

Limaj tha se opozita nuk ka asnjë përgjegjësi për gjendjen e tanishme.