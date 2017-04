Limaj: Kemi arsye për mocion mosbesimi ndaj kësaj Qeverie

Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, u ka bërë thirrje edhe deputetëve të partive në pushtet, që ta përkrahi mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë aktuale.

Në një intervistë për ‘Epokën e Re’, Limaj ka bërë me dije se gjatë kësaj javë do t’i nisin konsultat edhe me deputetë të pozitës rreth këtij mocioni.

Ai ka thënë se disa deputetë të koalicionit qeverisës edhe publikisht kanë shprehur pakënaqësi ndaj Qeverisë dhe kanë kërkuar zgjedhje të parakohshme, prandaj beson se opozita do ta ketë përkrahjen e tyre.

Limaj ka pohuar se mosrealizimi i premtimeve që kanë dhënë partitë në pushtet ka rritur pakënaqësinë qytetare. Kjo Qeveri, sipas Limajt nuk është në ballë të zgjidhjeve të problemeve, por thjesht një Qeveri administrative inerte. Ai është i bindur se pas zgjidhjeve të reja, kurdo që mbahen ato, Qeverinë e re do ta drejtojë opozita.