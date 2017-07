Kryetari i Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj ka kryer procedurën e regjistrimit si deputet.

Ai ka thënë se beson që të enjten do të konstituohet Kuvendi dhe më pas do t’i hapet rruga krijimit të Qeverisë,Klan Kosova.

Limaj nuk ka treguar se a do të mbajë post ekzekutiv apo do të mbetet deputet. Ai vetëm ka thënë se deri të enjten të gjithë do te jenë deputet.