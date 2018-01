Ligji i ri në trafik, 7 mijë e 732 gjoba për nëntë ditë

Nga një janari Policia e Kosovës ka filluar zbatimin e ligjit të ri për Kundërvajtje, i cili u jep kompetenca të reja policisë sa i përket zbatimit të rregullave në trafik. Zyrtarë të policisë thonë se do të ketë zero tolerancë ndaj ngasësve të papërgjegjshëm. Ata apelojnë tek ngasësit e veturave që të jenë të kujdesshëm.

Me ligjin e ri për Kundërvajtje i cili ka hyrë në fuqi nga 1 janari i këtij viti Policia ka kompetencë që në vendin e ngjarjes të shqiptojë gjoba deri 500 uro për persona fizik, ndërkaq për persona juridik deri në 1 mijë euro. Qamil Behrami shef i njësisë së trafikut tha për Radio Kosovën se në aksionin e sotëm policia ka ndërmarr masa ndaj ngasësve të cilët kanë kryer kundërvajtje në trafik.

Behrami thotë se Policia e Kosovës është e angazhuar të zbatoj ligjin dhe do të ketë zero tolerancë ndaj ngasësve të pa përgjegjshëm. Ai apelon tek ngasësit e veturave që të jenë të kujdesshëm.

E ngasësit e automjeteve të cilët sot iu nënshtruan këtij aksioni thonë se nuk kanë qenë të njoftuar me ligjin e ri.

Sipas Policisë së Kosovës, nga data 01 janar 2018 e deri më 9 janar të këtij muaji janë shqiptuar gjithsej 7 mijë e 732 kundërvajtje në trafikun rrugor. Ndërkaq 82 shoferëve i’u është ndaluar përdorimi i mjetit motorik. Ndryshe tre persona kanë humbur jetën deri më tash nga aksidente në trafik, ndërkaq sipas Ligjit për kundërvajtje nëse ngasësit e automjeteve marrin gjoba me pikë negative deri në nëntë pikë atëherë atyre u konfiskohet patentë shoferi dhe ata do t’i nënshtrohen trajnimeve dhe autoshkollës për tu pajisur me patentë shofer.