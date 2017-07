Ligji i Lustracionit, ligji i së ardhmes!

Shkruan: Ardian MEGjANI

Kritikat dhe akuzat, ndaj personazheve politike, publike, intelektuale apo akademike, se kanë qenë edhe janë bashkëpunëtorë të sigurimit shtetëror serb, apo sigurimeve të tjera, janë bërë përditshmëri në opinionin tonë. Madje, fjalori i tyre është bërë rutinë denigruese dhe fyese, sa që kultura politike ka kaluar në politikë pa kulturë.

Për t’i dhënë fund një praktike të tillë, do të duhet të iniciohet dhe të miratohet Ligji i Lustracionit ( Pastrimit të Figurave ), i cili do të hapte një perspektivë të re për vendin tonë, sepse Kosova tash e shtatëmbëdhjetë vite, merret me diskutimin dhe temat, retorikën dhe akuzat, se kush ishte apo është, pjesë e sigurimeve sekrete, civile, shtetërore, apo ushtarake të agjenturave anti shqiptare. Të tillët që ishin kanë vepruar me tërë potencialin kundër nesh, ata që janë edhe sot, veprojnë pa ndalur duke goditur çdo qelizë të shtetit tonë.

Andaj, mënyra më e mirë për të sqaruar të kaluarën dhe për të hapur rrugën e ndërgjegjes dhe prosperitetit është ligji i lustracionit, i cili nuk është ligj kundër askujt, por është ligj që mbron një zhvillim të shoqërisë njerëzore, në këtë rast edhe të Kosovës.

Nëse ne do të arrijmë ta kryejmë këtë akt, do të jetë mirë jo vetëm vënia në vend e shumë padrejtësive, por edhe një hap përpara i shoqërisë drejt guximit të nevojshëm për të pasur një të ardhme të përbashkët dhe të sigurt.

Frika e ligjit mbi lustracionin është akoma më e madhe sesa e retorika mbi të kaluarën.

Ka dy aspekte në të cilat shprehet frika: nga njëra anë është grupi i njerëzve të përzierë me të kaluarën, që duhet të detyrohen të lënë disa privilegje dhe publikisht të zbulohet e kaluara e dëmshme e tyre, e që në realitet mund të përfshijë numër të madh të personave publik dhe politik, por ka dhe të atillë që mendojnë se ligji mund të keqpërdoret duke u kthyer në një luftë personale inatesh apo interesash.

Normalisht, një çështje e tillë, shumë e ndjeshme, thuajse më e ndjeshmja në historinë e re të Kosovës, është dhe shumë sfiduese. Fakti se a do të kemi sukses ndaj një teme kaq sensitive është çështje teknike, por ecja përpara ndaj Ligjit për Lustracionin që është jetike.

Kroacia, pas Pavarësimit të saj, rregulloi këtë çështje, duke ndaluar funksionet publike për të gjithë ata që ishin bashkëpunëtorë dhe shërbëtor kundër interesave të atdheut.

Tërë administrate Kroate, jeta publike, funksionet shtetërore, u filtruan në aq masë të madhe sa që filtrimi u bë deri në tre breza. Dhe, rezultati pas njëzet viteve, Kroacia shteti me zhvillimin më të madh politik, ekonomik dhe kulturor në Ballkan, anëtar i NATOS dhe BE – së.

Sot, jemi dëshmitar të shumë shkarkimeve dhe akuzave në administratën amerikane, vetëm e vetëm për takime private të pa paralajmëruara me personalitetet politike ruse, kurse tek ne, ende nuk dimë zyrtarisht veprimtarinë e shumë personaliteteve publike dhe politike, madje deri tek hierarkia më e lartë shtetërore, angazhimi I të cilëve mund të jetë dhe fatal për ne!

Verifikimi i figurave politike dhe publike, tregon brengën e shtetit ndaj individit, familjes, shoqërisë dhe shtetit.

Fundja, të gjitha vendet e rajonit të dala nga diktaturat, kanë pasur detyrim ndërkombëtar, miratimin e këtij ligji në mënyrë që të bëhet identifikimi i njerëzve dhe verifikimin e numrit të atyre që u infiltruan në postet dhe proceset e ndryshme në shërbim dhe me direktiva të të tjerëve.

Prandaj, për ne, ligji i lustracionit do të jetë ligji i së ardhmes!

Përfundimisht, Historia jonë e deritanishme na obligon të iniciohet dhe përfundohet një proces i tillë si detyrim ndaj sakrificave të paraardhësve dhe për të ardhmen e pasardhësve, në Republikën e Kosovës.