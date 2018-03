Liburn Aliu ua merr kartelat deputetëve të PDK-së e AAK-së

Deputeti i VV-së, Liburn Aliu, është parë në sallën e Kuvendit të Kosovës derisa është afruar tek ulëset e deputetëve të PDK-së dhe AAK-së.

Ai më pas është parë me disa kartela nëpër duar, por që nuk dihet se çfarë ishin ato dhe se çfarë tentojnë të bëjnë me to, raporton KTV.

Dyshohet se ato mund të jenë kartelat e votimit të deputetëve.