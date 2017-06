Liburn Aliu jep detaje për telefonatën e Kurtit me Mustafën

Liburn Aliu nga Lëvizja Vetëvendosje, e ka përmendur edhe telefonatën e zhvilluar mes kryetarit Albin Kurti si dhe kryetarit të LDK-së Isa Mustafës.

“Albin Kurti e Isa Mustafa kanë biseduar para rreth një javë në telefon. Isa Mustafa ka thënë që po presin certifikimin e rezultatit”, ka thënë Aliu në RTV21.

Aliu ka thënë se nuk ka pse të pritet çertifikimi. Sipas tij rezultatet po dihen më së qartë se kush do të jetë deputetet. Derisa ka thënë se është mirë qysh tash të fillojnë takimet dhe të flitet më konkretisht.

Ai më tutje ka thënë se do të jenë të hapur për të folur edhe për ftesa.

‘’Nuk ka pse të pritet certifikimi , rezultatet po dihen dhe kush do të jetë deputetë është më se e qartë. Është mirë që qysh tash të fillonin takimet të flitet më konkretisht. Gjithmonë do të jemi të hapur të flasim edhe të ftum dhe do të ftohemi’’, ka deklaruar Aliu.

Në mes tjerash, Aliu ka përmendur edhe ndëshkimin që e quan ai që i është bërë LDK-së.

‘’LDK është ndëshku nga qytetarët edhe brenda për brenda listës së deputetëve të LDK së tregon që ka ndryshim benda elektoratit. Kjo tregon që përgjithësisht i bie orientimi i qytetarëve për ndryshime nuk është vetëm te votuesit e VV së por edhe brenda dy koalicioneve shihet se ekziston gadishmëria për ndryshime pozitive dhe kjo krijon kushte më të mira që të ndërtohet qeverisja në të ardhme’’, ka thënë më tutje ai.