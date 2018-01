Libri anti-Trump, Michael Wolff: Si depërtova në Shtëpinë e Bardhë!

Takim me autorin e librit “scoop” për Donald Trump. Të gjithë besonin se ishte autorizuar nga presidenti, ndërkohë që ishte Bannon “engjëlli i tij mbrojtës”.

“Unë kam qenë vërtet patetik. Gjithë ditën rrija ulur në atë shtrat duke pritur që dikush të më thërriste. Patetik dhe gjithashtu poshtërues. Por ajo shërbeu: bashkëpunëtorët e presidentit u mblodhën për praninë time. Ky lloj i të pastrehëve brenda Shtëpisë së Bardhë me siguri nuk do të ishte një kërcënim…”.

I humbur, por duke u lëkundur për suksesin e jashtëzakonshëm të librit të tij, Michael Wolff më tregon për aventurën e tij si një infiltrues në selinë e Donald Trump. Ne jemi në rrugën 67, pothuajse në cep të Central Park, në banesën e Stephen Rubin, president dhe botues i Henry Holt, botues i librit të tij: një “party” për të festuar botimin dhe publikimin e menjëhershëm të “Fire dhe Fury, Inside the Trump White House”.

700 mijë kopje të shtypura u zhdukën nga raftet e pikave të shitjes në kohë rekord, pasi shumica e tyre u blenë në formatin dixhital.

Tani është libri i vitit: “Tani vjen rishtypja”, thotë Rubini me krenari, ndërkohë që botimet e huaja fillojnë. Është një ortek: “Andrew e ka shitur tashmë librin në 35 vende”. Andreë Wylie, një nga agjentët më të famshëm të letërsisë amerikane, është atje dhe me besim pohon. Trump ka njoftuar për një kohë qëllimin për të shpërndarë një stuhi me “shpërblime” sarkastike në mesin e mediave që e kanë ndjekur më me ngulm. Ai shpreson të largojë vëmendjen nga gënjeshtrat e tij duke përmbysur akuzën për përhapjen e lajmit të rremë në gazetat armike. Por tashmë është mbrëmje dhe çmimet ende nuk janë shpallur: “Ai vazhdon ta shtyjë, sepse nuk dëshiron të më japë një gjë: ai e di se do të më shesë edhe gjysmë milion kopje”, fërshëllen Wolff.

Ai është në kreshtën e valës, por është i lodhur: tensionet e betejës me Shtëpinë e Bardhë që janë përpjekur të bllokojnë botimin e librit dhe tani shitjen e plotë në sukses: “Natën e kaluar isha në Filadelfia para një auditori prej 800 personash, nesër do të flas me Uashingtonin, të premten në Los Anxhelos. Pastaj, në shkurt, turneu në Evropë “.

Në fund të natës, çmimet shpallen: jo nga Shtëpia e Bardhë, në mënyrë që të mos pësojnë ndëshkime për kodin e etikës të punonjësve të presidencës, por nga një zyrë e partisë republikane. CNN, u denoncua katër herë nga presidenti. Dhe pastaj Washington Post, ABC, Time dhe Newsweek, solli një rast të vetëm.

Wolff gjurmon historinë e tij të jashtëzakonshme. Së pari fatin fillestar të një takimi me Steve Bannon në një aeroport. Trump sapo është zgjedhur dhe gazetari e kritikon, në artikujt e shkruar për gazeta të ndryshme, kundërshtimin e shtypit liberal kundër presidentit të ri. Ideologu populist e përgëzon Majkëllin dhe e fton atë: “Ejani të më shihni në Kullën e Trump”, ku janë ngritur zyrat e ekipit që përgatisin tranzicionin.

Një mundësi që thekson Wolff me aftësitë Mephistopheles: kamuflon veten në mesin “trumpian”, të përfitojnë nga amatorizmi i strukturës së komunikimit të Shtëpisë së Bardhë: karakter naiv, mungesë të plotë të filtrave.

Bannon i hap të gjitha dyert për të, tregon boshllëkun e presidentit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Gazetari thotë se dëshiron të ndjekë me forcë në krahun perëndimor për të shkruar një libër rreth 100 ditëve të para të presidencës së zhvilluesit të pasurive të paluajtshme të Nju Jorkut. Por ajo që ai sheh në Kullën Trump dhe pastaj në Shtëpinë e Bardhë kërkon atë për të qëndruar më gjatë: një president të paaftë edhe vetëm për të kuptuar se cilat janë përgjegjësitë, bashkëpunëtorët dhe anëtarët e familjes të cilët krijojnë një sistem të improvizuar e pushtetit, të ushqyer nga një mijë konfliktet e brendshme.

Lehtësia e anëtarëve të familjes së Trump në kontaktet me emisarët rusë të cilët, sipas Bannon, kanë shijen e tradhtisë.

Gjithkush besonte se prania e Wolff në zyra është autorizuar nga vetë Trump. Në të vërtetë, është Bannon, engjëlli kujdestar i Wolff. Ai e mbron atë dhe flet lirshëm: përjashton një mandat të dytë për presidentin të cilin ai e ka ndihmuar për të zgjedhur. Ai gjithashtu thotë se Trump ka vetëm 33% të shanseve për të qëndruar në Shtëpinë e Bardhë për të gjithë mandatin e tij katërvjeçar.

Gazetari regjistrohet dhe kur do të publikojë gjykimet e tij veçanërisht të ashpra në lidhje me presidentin, dhëndrin Jared Kushner dhe djalin e tij, Donald Jr, Bannon, e gjen veten me shpinën e tij në mur. Ideologu është i bindur se ai është shpirti i lëvizjes nacional-populiste. Sipas Wolff, Bannon tani e konsideron Trump një aksident në histori, ai flet për veten si president i ardhshëm. Por nëse ai është ylli i rolit të së drejtës fondamentaliste, Trump është ende sovran: Bannon mbetet i vetmi, i braktisur edhe nga financuesit e të djathtës ekstreme të “Tea Party”.

Në fund, Steve është rrëzuar edhe nga presidenca e Breitbart, një megafon i domosdoshëm për të bërë politikë. “Është pak ‘që unë nuk ndihem – thotë Wolff – por unë nuk mendoj se ai është veçanërisht i zemëruar: ai është i bindur se mund të bëjë politikë edhe pa Trump. Unë gjithashtu e ftova atë në parti sonte”.

Në festën e “Fire and Fury” nuk mund të shihet. Përpjekjet e Shtëpisë së Bardhë për ta likuiduar librin si një grumbull gënjeshtrash janë të kota. Gazetarët progresivë, theksojnë disa gabime. Por ato janë të meta të vogla që nuk e dëmtojnë skelën e tregimit: afresk i një sezoni të pabesueshëm politik që ka pasoja në të gjithë botën. /gazetashqip/