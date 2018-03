“Liberalizimi i vizave ndoshta këtë vit”

“Parlamenti Evropian do të mund të liberalizojë vizat për Kosovë. Do të ishte e pritur që kjo të ndodhë këtë vit”, ka thënë raportuesi i parlamentit për evropian Kosovë Igor Sholtes, raporton Kosova.info.

Për këtë ai vlerësoi lart ratifikimin e marrëveshjes për kufi ndërmjet Kosovës dhe Mali i Zi.

“Ishte një kohë e gjatë e pritur. Bashkësia ndërkombëtare disa herë ka theksuar rëndësinë e demarkacionit si një fakt I rëndësishëm, siç tregoi edhe z. Junker duke prezantuar Strategjinë e BE për Ballkanin perëndimor. Ky hap është I rëndësishëm për qytetarët e Kosovës, sepse tani janë afër liberalizimit të vizave dhe lëvizjes së lirë , që është një nga postulatet e BE-së. Në këtë mënyrë, Kosova është kthyer prapa në lojë dhe tani është përmbushur një nga kushtet e rëndësishme për këtë akt, pra liberalizim të vizave”, tha ai.

Sholtes pret që gjatë këtij do të mund të bëhet liberalizimi.

“Mendoj se po, por nëse ka interesat ë mjaftueshëm politik, për çka besoj. Gjërat në njërën anë janë teknike-fjala është për procedurë që duhet të kalojë, nga parlamenti Evropian deri te Këshilli i BE-së e më pas deri te dialogu institucionale. Që kjo të merr dritë të gjelbër, nevojitet shumica në parlamentin evropian”, tha ai. Edhe raportuesi i PE mendon se ekziston disponimi i një shumice që ti jepet liberalizimi i vizave Kosovës.

“Nëse përcillni komentet dhe deklaratat në një apo dy vitet e fundit, do të ishte e habitshme nëse kjo nuk do të ndodhte. KE disa herë ka theksuar se demarkacioni është kusht I rëndësishëm për liberalizim të vizave. Duke qenë se çfarë ka ndodhur dhe në pritjet e deritashme, do të ishte e pritur që kjo të ndodhë gjatë këtij viti.

Sholtes po ashtu shprehu mendimin se Kosovën e pret një betejë në betejën e krimit të organizuar. “Kuptohet ai proces duhet të vazhdojë. Nga pala kosovare pritet të shihet se në cilën fazë janë këto reforma në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky është një nga objektivat e rëndësishëm për demokratizim dhe stabilizim të shoqërisë”, tha ai për DW. /Kosova.info/