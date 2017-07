Lëvorja pjesa më e shëndetshme e shalqirit?

Normalisht, kur flasim për shalqirin, e bëjmë me mend se sa i bollshëm dhei lëngshëm është ky fryt. Ajo është e bollshme në minerale dhe vitamina që na bëjnë të mbetemi të shëndetshëm. Tani, pikërisht ajo çka dihet është se lëvorja e tyre ka efekte jashtëzakonisht pozitive.

Pjesa e bardhë dhe pa apetit e lëvroes është shumë më e besueshme për shëndetin tonë sesa vetë shalqiri. Në këtë artikull, ne do t’ju japim të gjitha detajet në lidhje me të, transmeton Gazeta Shneta.

Në të vërtetë, kombet në Azinë Jugore dhe Shtetet e Bashkuara po përfshijnë këtë pjesë të shalqinit në sallata. E gjithë kjo është për shkak të shumë përparësive shëndetësore që marrim kur e konsumojmë.

Disa nga efektet e lëvorës së shalqirit është e pasur me vitamina A, B6 dhe C, plus me kalium, magnez dhe zink. Të gjitha këto minerale dhe vitamina do të bëjnë që trupi juaj të funksionojë më mirë dhe të ketë më shumë energji. Por kjo nuk është e gjitha, duke pasur parasysh se edhe lëvorja ka likopen.

Ky kompleks është një antioksidant efektiv jashtëzakonisht efikas për t’ju mbrojtur nga sëmundjet e shumta.

Mjekët kanë deklaruar se 95% e vlerës ushqyese të shalqirit gjendet në lëvore.

Mos vazhdoni të hudhni pjesën më të shëndetshme të shalqirit. Filloni të merrni avantazh që nga sot!