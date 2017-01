Letër e hapur për presidentin Donald Trump, Joseph J. DioGuardin dhe Ligën shqiptaro-amerikane

Shkruan: Hysni ALIU

Po ju drejtohem me këtë letër, juve z. President Donald Trump, të nderuar shqiptaro-amerikan dhe i nderuari kongresmen DioGuardi me shpresën që ky mesazh të shkoj deri tek presidenti Donald Trump. Shtetit të Kosovës i cili u formua me përkrahjen e botës demokratike, dhe posaçërisht me ndihmën dhe përkrahjen e nënës sonë të dytë ShBA-ve, po i kërcënohet rreziku më i madh që nga koha e pas shpalljes së pavarësisë.

Diktatura moderne evropiane, po bën gjithçka që ti ndal në gjysmë të rrugës njerëzit që po mundohen ta ndalin shkatërrimin e Kosovës nga brenda nëpërmjet marrëveshjeve të Brukselit, të cilat ju imponuan Kosovës në formën “zgjidhni izolimin ose vetëshkatërrimin”

Ndalja e ish kryeministrit të Kosovës z. Ramush Haradinaj pikërisht në këto kohëra kur ai me partinë e tij dhe partitë tjera politike, por edhe popullin e Kosovës u tha stop planeve të diktaturës evropiane për shkatërrimin e Kosovës nga brenda. Ky është një sulm i rëndë për shtetin e Kosovës dhe demokracinë në vend.

Ndalja e tij është edhe një sulm i drejtpërdrejt ndaj demokracisë amerikane, sepse ai ishte duke udhëtuar për në ShBA si i ftuar në inaugurimin e Presidentit Trump.

Ndalja e tij është edhe një mesazh për presidentin Trump, që kjo diktaturë do të bëj gjithçka që të pengoj administratën e re amerikane në zhvillimin e marrëdhënieve të reja me akter të ri politik anembanë botës, nëse ata nuk i përshtaten diktaturës moderne evropiane dhe planit të tyre për ta shkatërruar Kosovën nga brenda, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejt në dobësimin e interesave gjeostrategjike amerikane në rajonin e Ballkanit.

Ndalja e z. Haradinaj është një sulm ndaj demokracisë së Kosovës, dhe një tendencë për njollosjen e luftës së UÇK-së, njollosjen e Kosovës para opinionit botërorë, duke e paraqitur atë si një vend kriminelësh. Në këtë mënyrë ata po tentojnë të njollosin edhe luftën e drejtë të NATO-s në mbrojtjen e vlerave demokratike dhe parandalimin e gjenocidit në Kosovë.

Unë, si një individ, kur flas për diktaturën moderne evropiane, e kam fjalën për disa shtete evropiane që për fat të keq janë të shumta në Evropë, përjashto këtu Gjermaninë, Anglinë, shtetet skandinave e disa shtete tjera. Nuk jam politikan, por bëj një analizë psikologjike të ngjarjeve botërore. Jam i shqetësuar edhe atë me të vërtetë shumë i shqetësuar për sigurinë e z. Haradinaj i cili tani gjendet në një burg të Francës. Ky shqetësim shtohet edhe më shumë, duke marr parasysh vdekjen enigmatike (thuhet që ishte vetëvrasje, por disa ekspertë nga jashtë e thanë të kundërtën, kështu që është e vështirë të dihet e vërteta) në një burg të Kosovës i një studenti të mjekësisë që kundërshtoi marrëveshjet e shumëpërfolura të Brukselit. Z. Ramush Haradinaj është pika më e fortë e këtij kundërshtimi, dhe pengesa më e madhe e implementimit të tyre, duke marr parasysh autoritetin e tij edhe si politikan, por edhe si Komandant lufte. Është së paku një obligim moral dhe njëherësh do të ishte mbrojtje e dinjitetit tuaj, nxjerrja e z. Haradinaj nga ai burg, ku padrejtësisht u fut, dhe ofrimi i mundësisë që rruga e tij të mos ndërpritet, ashtu siç dëshiron kjo diktaturë, dhe që z. Haradinaj të merr pjesë në inaugurimin e Presidentit Trump.

Përulem para jush!