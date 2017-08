Lepaja: Edhe pse i quajti banditë, Isa Mustafa gati të bashkohet me VV-në

Analisti politik, Fadil Lepaja, duke komentuar deklaratat e Isa Mustafes, i cili sot i ka quajtur anëtaret e VV, banditë, ka thënë se pavarësisht këtyre deklaratave, koalicioni LDK dhe VV nuk është i pamundur, dhe pikërisht kjo mund të jetë arsyeja se një koalicion i tillë është afër.

“Kur është në pyetje z.Mustafa asgjë nuk është e pamundur. Kështu ngjashëm i quante dikur të tjerët dhe pastaj pat hyrë në koalicion me ta. Ndoshta kjo tregon një paralajmërim të koalicionit me ta?!”, ka thënë Lepaja, përcjell Gazeta Blic.

Ai më tej tha se LDK më shumë e lidhin interesat të hyjë në koalicion me PAN sesa me Vetëvendosjen, por janë një grup në LDK të cilët janë më tepër pro koalicionit me VV-në.

“Anash ironinë LDK në më shumë e lidhin interesat me koalicionin PAN, sesa me Vetëvendosjen, pavarësisht faktit se një grup i deputetve të rinjë ndoshta anon më tepër kah Vetëvendosja”, tha ai.

Ndryshe, Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa përmes një postimi në Facebook, ka hedhur akuza të rënda karshi VV-së, madje i ka quajtur banditë të VV-së

“Banditët e VV dhe të tjerë ma sulmuan shtëpinë familjare në Prapashticë, në oborrin e së cilës luanin mbesat dhe nipat e mi të pafajshëm. Ma sulmuan me shishe molotovi shtëpinë time në Prishtinë, në të cilën ndodhej e vetme bashkëshortja ime. Më sulmuan me gurë nga pusia në eskortë natën deri sa kthehesha nga Suhareka. Tentuan atentatin me yje metalike të prodhuar enkas për të përmbysur makinën në të cilën udhëtoja për punë. Më gjuajtën me vezë, me gaz lotësjellës dhe sprej në Sallën e Kuvendit, ma gjuajtën makinën gjatë udhëtimit në punë dhe në shtëpi si dhe më gjuajtën në një manifestim në Podujevë. Nuk u dorëzova para huliganëve, as para atyre që me dhunë dëshironin pushtetin, e as para atyre që e kishin kapur shtetin. Kisha dhe kam besimin në shumicën e qytetarëve tanë dhe në institucionet shtetërore”, ka shkruar Mustafa në Facebook.