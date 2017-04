Leo Messi ia siguron fitoren Barcelones

Barcelona ka triumfuar ndaj Real Madridit në ”El Clasico”-n e javës së 33-të në La Liga

Në ndeshjen e zhvilluar në ”Santiago Bernabeu”, katalunasit fituan me rezultat 3:2 në një ndeshje tejet dramatike.

Golat për madrilenët i shënuan Casemiro (’28) dhe James (’86), ndërsa për katalunasit shënuan Messi (’33,’90) dhe Rakitic (’73).

Pas 33 ndeshjeve të zhvilluara, Barcelona ngritet në vendin e parë me 75 pikë, ndërsa Real Madridi me një ndeshje më pak renditet në vendin e dytë me 75 pikë.