Lëngu me përfitime të jashtëzakonshme

Kryesisht, mungesa e vitaminave dhe mineraleve është arsyeja kryesore e sëmundjeve të ndryshme të njeriut.

Ky lëng që ju sjellim më poshtë rekomandoghet për të gjithë njerëzit që duan të përmirësojnë shëndetin e tyre e të kenë më shumë energji, transmeton Klan Kosova.

Përbërësit:

1 karrotë

1 patate

1 mollë

Si ta përgatisni këtë lëng?

Preni përbërësit në copa të vogla dhe vendosini në mikser. Konsumojeni këtë lëng menjëherë pasi ta përgatisni.

Për më shumë konsumojeni këtë lëng në stomak të zbrazët, të paktën një orë para se të hani.

Për rezultate më të mira, konsumojeni këtë lëng dy herë në ditë, një herë në mëngjes dhe një herë para orës 17:00.

Cilat janë përfitimet e këtij lëngu?

Parandalon kancerin

Ndihmon me kapsllëkun

Përmirëson shikimin, ndihmon me skuqjen dhe irritimin e syve

Lëhtëson dhimbjet menstruale

Largon erën e keqe të gojë që shkaktohet nga infeksionet e fytit ose problemet me tretjen

Lehtëson dhimbjet e muskujve, sidomos pas ushtrimeve fizike

Ndihmon me tensionin e lartë të gjakut dhe sulmin në zemër

Ky këng është i mbushur me përbërës që ju ndihmojnë poashtu të humbi peshë dhe mbi të gjitha nuk ka asnjë efekt anësor.

Nëse e konsumoni këtë lëng rregullisht për dy javë, ju do të habiteni me rezultatet e mahnitshme që do t’i shihni!