Lekajt i duket e lartë tarifa për “Rrugën e Kombit”

Të paktën dhjetë euro duhet të rezervohen për taksën rrugore për udhëtim drejt Shqipërisë. Kjo është kosto cila duhet të paguhet për dy drejtimet nëse kalohet nëpër autostradën e ndërtuar në kohën kur Shqipëria udhëhiqej nga Sali Berisha.

Kjo shumë është konsideruar e lartë dhe një veprim i tillë është kundërshtuar në Kosovë. Në Rubikon të KTV-së, ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj ka thënë se nuk është kundër veprimit, por kundër çmimit. Sipas tij, ideale kishte qenë shuma prej 2 eurosh.

“Maksimalja do të ishte 2 euro. Kjo do të kishte qenë e pranueshme dhe prapë do të kishte profit qeveria shqiptare”, ka thënë Lekaj. Ai bëri të ditur se edhe Kosovë do të ketë takse rrugore por jo me çmime të tilla.