Lekaj: Zgjedhjet më 11 qershor, AAK ofron mundësi për ndryshime

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, pas takimit konsultativ të spektrit politikë thotë se zgjedhjet e parakohshme do të mbahen më 11 qershor.

AAK, sipas tij, mbetet e palëkundur qe Kosovës t’i ofroj mundësinë e ndryshimit të vërtete. Këto zgjedhje, sipas tij, janë shansi kryesor, nëse vendi ynë do të shkojë sigurt përpara, apo do të vazhdohet me qeveri si kjo e fundit.

“Urime për datën e zgjedhjeve. Shihemi në fitore”, ka shkruar Lekaj.

Postimi i plotë i Pal Lekajt: