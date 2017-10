Lekaj thotë se nuk do të tolerohet më errësira nëpër magjistrale

Sonte në orët e mbrëmjes, ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj me bashkëpunëtorë dhe me disa zyrtarë të tjerë të ministrisë, vizitoi një pjesë të autostradës Prishtinë-Shkup dhe magjistralen Prishtinë-Mitrovicë, për t’u njohur më mirë për gjendjen e sinjalistikës, asaj vertikale dhe horizontale dhe të ndriçimit, për të cilat deri tash ka pasur mjaft ankesa.

Pasi u njoh me gjendjen faktike në terren, ministri Lekaj deklaroi:

“Sonte kemi dalë të vizitojmë autostradën, përkatësisht ndriçimin dhe sinjalistikën dhe më besoni se ajo që e kam vërejtur është pasojë e mosangazhimit të tërë Ministrisë, i faktorit njeri dhe për këtë arsye sot i kemi rrugët në errësirë, thuaja se pa sinjalistikë të duhur dhe pa ndriçim dhe kjo nuk do të tolerohet më. Që nesër do të japim urdhër që kjo gjendje të përmirësohet, të krijohen dhe të respektohen standardet edhe në sinjalistikën vertikale, por edhe në atë horizontale. Ajo që është më e domosdoshme është ndriçimi gjatë natës, sepse ju e dini që kemi pasur edhe aksidente me fatalitet dhe njëri nga shkaktarët është edhe mosfunksionimi i ndriçimit dhe mosekzistimi i sinjalistikës. Në këtë drejtim ne do të bëjmë më të mirën e mundshme dhe u lutem të gjithë bashkëpunëtorëve që të jenë korrektë dhe në afatin më të shkurtër të përmirësojmë këtë gjendje në rrugët tona, që pothuajse janë për keqardhje”, tha ministri i Infrastrukturës, Pal lekaj, me rastin e vizitës së sotme. /KI/