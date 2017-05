Lekaj thotë se frika për humbje e PDK-së ishte shkaktar i koalicionit PDK-AAK-Nisma

Pal Lekaj nga AAK-ja ka thënë për Interaktiv të KTV-së se frika e PDK-së se nuk do të mund të përfundonte e para pas marrëveshjes së LDK-së me AKR-në ka bërë që të arrihej koalicioni PDK-AAK-Nisma.

Ai ka thënë se koalicioni i LDK-së me partitë tjera tani nuk mund të vlerësohet si koalicion fitues.

“Sonte në mbrëmje është nënshkruar koalicioni trepalësh PDK-AAK-Nismë, i nominuar për kryeministër është Ramush Haradinaj. Duke parë se gjykata kushtetuese ka thënë që ai që del i pari ka të drejtë të bëjë koalicione pazgjedhure dhe të nominojë kryeministrin, kemi dashur që ta thjeshtësojmë këtë procedurë. Mund të themi që është edhe ajo se frika e PDK-së për humbje nga koalicioni LDK-AKR i bëri që të ofrojnë postin e kryeministrit për Ramush Haradinajn. Është e pamundur që ky koalicion (LDK-AKR) të jetë koalicion i fitores. Elektorati është bukur i përafërt dhe nuk do të harxhojmë kohë për t’ua sqaruar, por do të merremi për përafrimin e programeve. Unë është e vërtetë që e kam akuzuar koalicionin e zorit dhe mbes prapa kësaj fjalie. Fare nuk ndërlidhet me Gjykatën Speciale, por ndërlidhet me interesin e qytetarëve dhe të Kosovës”, ka thënë ai.