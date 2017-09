Lekaj: Lëvizja e trenit do të realizohet shumë shpejt

Ministri i Infrastukurës, Pal Lekaj, ka pritur në takime të ndara përfaqësuesit e Komunës së Mamushës dhe bordin drejtues të Infrakos dhe Trainkos. Ai në këtë takim tha se lëvizja e trenit do të realizohet për t’i shërbyer qytetarëve dhe bizneseve në qarkullimin sa më të lehtë. |

“Në takimin me udhëhqësit e Komunës së Mamushës, biseduam për mundësinë e ndërtimit të një bypass-i, i cili do të mundësojë kyçjen në autostradën “Ibrahim Rugova” për rreth 40 mijë banorë.Po ashtu sot takova bordin drejtues të Infrakosit dhe Trainkosit. Lëvizja e trenit do të realizohet për t’i shërbyer qytetarëve dhe bizneseve në qarkullimin sa më të lehtë dhe sa më pak të kushtueshëm” ka thënë Lekaj.

Ai tha se kanë marrë hapa konkret për të bërë zgjidhje.

“Për të dyja këto çështje, qysh sot kemi ndërmarrë hapa konkret për të bërë zgjidhje. Do të punojmë që këto të realizohen në afat sa më të shpejtë. Ne kemi ardhë këtu në shërbim të qytetarit dhe së bashku do të arrijmë suksese.” shto ai.

Qarkullimi i trenave në linjën e Pejës dhe atë të Hanit të Elezit është ndërprerë në fillim të muajit gusht për shkak të, siç thuhet, mungesës së mjeteve financiare.